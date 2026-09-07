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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

55.62
CHF
2.80
CHF
5.30 %
10:30:26
SWX
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07.09.2026 11:13:56

Infineon Buy

Infineon
55.10 CHF 1.82%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Unternehmens auf der dbAccess European TMT Konferenz. Das hohe Wachstumspotenzial über 2026 hinaus sei untermauert worden./ab/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58.53 € 		Abst. Kursziel*:
45.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.00%
Analyst Name::
Johannes Schaller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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