Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
55.62CHF
2.80CHF
5.30 %
10:30:26
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07.09.2026 11:13:56
Infineon Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Unternehmens auf der dbAccess European TMT Konferenz. Das hohe Wachstumspotenzial über 2026 hinaus sei untermauert worden./ab/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.53 €
|
Abst. Kursziel*:
45.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.00%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
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|DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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09:28
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09:28
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09:28
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09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
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04.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
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04.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.ch)
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|07.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Infineon Neutral
|UBS AG
|11:13
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11:13
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|55.62
|5.30%
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|09:03
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