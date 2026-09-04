Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Volkswagen (VW) vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe die unter Anlegern sehr verbreitete Ansicht widerlegt, dass ein massiver Konzernumbau nicht durchsetzbar ist, schrieb Tim Rokossa in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er spricht von einem "grundlegenden Durchbruch" mit einem weitaus besseren Ergebnis als befürchtet. Die Skepsis hinsichtlich eines umfassenden Abkommens sei zuletzt äußerst hoch gewesen. Die Probleme würden nun zwar nicht über Nacht gelöst, aber das größte Anliegen werde jetzt angegangen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.60 €
|
Abst. Kursziel*:
40.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.98%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:39
|UBS AG: Neutral-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
08:35
|Das sind die wichtigsten Punkte im VW-Sparpaket (Spiegel Online)
|
03.09.26
|Volkswagen ernennt Erika Rasch zur Personalvorständin (Dow Jones)
|
03.09.26
|Volkswagen to slash up to 50,000 jobs in historic restructuring (Financial Times)
|
03.09.26
|Volkswagen in der Krise: Aufsichtsrat stimmt Sanierungsplan zu (Spiegel Online)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75.74
|8.57%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|
RBC Capital Markets
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|10:52
|
RBC Capital Markets
Swiss Re Underperform
|10:48
|
RBC Capital Markets
AXA Outperform
|10:46
|
RBC Capital Markets
Shell Sector Perform
|10:25
|
Barclays Capital
Swiss Re Underweight
|10:25
|
Barclays Capital
AXA Overweight
|10:25
|
Barclays Capital
Assicurazioni Generali Underweight