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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

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03.09.2026
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04.09.2026 06:28:48

Volkswagen (VW) vz Buy

Volkswagen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. "Drama beendet oder nur pausiert?" - diese Frage stellte Analyst Philippe Houchois in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Zustimmung des Aufsichtsrats zu den Sparplänen des Vorstands in den Raum. Die für Freitagnachmittag anberaumte Telefonkonferenz des Managements werde hoffentlich das Vertrauen in die Umsetzung eines Vorhabens stärken, in dem es für die Wolfsburger immerhin um die Abwendung existenzieller Bedrohungen gehe./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76.32 € 		Abst. Kursziel*:
57.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
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