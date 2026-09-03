NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. "Drama beendet oder nur pausiert?" - diese Frage stellte Analyst Philippe Houchois in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Zustimmung des Aufsichtsrats zu den Sparplänen des Vorstands in den Raum. Die für Freitagnachmittag anberaumte Telefonkonferenz des Managements werde hoffentlich das Vertrauen in die Umsetzung eines Vorhabens stärken, in dem es für die Wolfsburger immerhin um die Abwendung existenzieller Bedrohungen gehe./rob/ag/gl;