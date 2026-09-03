Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. "Drama beendet oder nur pausiert?" - diese Frage stellte Analyst Philippe Houchois in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Zustimmung des Aufsichtsrats zu den Sparplänen des Vorstands in den Raum. Die für Freitagnachmittag anberaumte Telefonkonferenz des Managements werde hoffentlich das Vertrauen in die Umsetzung eines Vorhabens stärken, in dem es für die Wolfsburger immerhin um die Abwendung existenzieller Bedrohungen gehe./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.32 €
|
Abst. Kursziel*:
57.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.38%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
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|Deutsche Bank AG
|14.08.26
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|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
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|UBS AG
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|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
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|24.07.26
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Aktien in diesem Artikel
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|69.76
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