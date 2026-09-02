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ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

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07.09.2026 09:04:13

ASOS Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos auf 420 Pence verdoppelt und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Der Onlinemodehändler finde langsam die richtige Passform, schrieb Olivia Venancio am Freitag. Die Anlagestory verbessere sich bei moderaterem Rückgang von Umsatz und Bruttowarenvolumina. Auch bei den Verbindlichkeiten und beim Cashflow bessere sich die Lage./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASOS plc Equal Weight
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
4.21 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Olivia Venancio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:04 ASOS Equal Weight Barclays Capital
27.08.26 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
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