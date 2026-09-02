ASOS 4.55 CHF 0.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos auf 420 Pence verdoppelt und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Der Onlinemodehändler finde langsam die richtige Passform, schrieb Olivia Venancio am Freitag. Die Anlagestory verbessere sich bei moderaterem Rückgang von Umsatz und Bruttowarenvolumina. Auch bei den Verbindlichkeiten und beim Cashflow bessere sich die Lage./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 15:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.