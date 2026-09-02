ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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ASOS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos auf 420 Pence verdoppelt und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Der Onlinemodehändler finde langsam die richtige Passform, schrieb Olivia Venancio am Freitag. Die Anlagestory verbessere sich bei moderaterem Rückgang von Umsatz und Bruttowarenvolumina. Auch bei den Verbindlichkeiten und beim Cashflow bessere sich die Lage./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Equal Weight
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4.20 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
4.21 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Olivia Venancio
|
KGV*:
-
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