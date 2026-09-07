RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
07.09.2026 12:26:14
Verluste in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Verluste
So bewegt sich der DAX am ersten Tag der Woche.
Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.31 Prozent tiefer bei 25’966.55 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.169 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.026 Prozent auf 26’039.54 Punkte an der Kurstafel, nach 26’046.40 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25’931.44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’069.99 Einheiten.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der DAX 26’319.45 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24’759.05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, mit 23’596.98 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.82 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2.97 Prozent auf 58.55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.30 Prozent auf 355.60 EUR), RWE (+ 2.29) Prozent auf 59.74 EUR), EON SE (+ 1.63 Prozent auf 17.79 EUR) und Commerzbank (+ 1.62 Prozent auf 42.74 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen QIAGEN (-2.47 Prozent auf 36.51 EUR), Vonovia SE (-2.35 Prozent auf 18.70 EUR), Fresenius SE (-1.99 Prozent auf 42.76 EUR), Hannover Rück (-1.84 Prozent auf 255.80 EUR) und SAP SE (-1.72 Prozent auf 182.48 EUR) unter Druck.
Die teuersten DAX-Konzerne
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 1’237’834 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.75 erwartet. Mit 6.70 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
02.09.26
|RWE-Aktie in Rot: Kraftwerksausfall legt 4'200 Megawatt Leistung lahm (Dow Jones)
|
02.09.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.09.26
|RWE: Kraftwerksblöcke nach Vorfall am Umspannwerk vom Netz (AWP)
|
01.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’969.18
|-0.30%
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.