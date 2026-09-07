Verluste in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Verluste

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.31 Prozent tiefer bei 25’966.55 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.169 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.026 Prozent auf 26’039.54 Punkte an der Kurstafel, nach 26’046.40 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’931.44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’069.99 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der DAX 26’319.45 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24’759.05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, mit 23’596.98 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.82 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2.97 Prozent auf 58.55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.30 Prozent auf 355.60 EUR), RWE (+ 2.29) Prozent auf 59.74 EUR), EON SE (+ 1.63 Prozent auf 17.79 EUR) und Commerzbank (+ 1.62 Prozent auf 42.74 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen QIAGEN (-2.47 Prozent auf 36.51 EUR), Vonovia SE (-2.35 Prozent auf 18.70 EUR), Fresenius SE (-1.99 Prozent auf 42.76 EUR), Hannover Rück (-1.84 Prozent auf 255.80 EUR) und SAP SE (-1.72 Prozent auf 182.48 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 1’237’834 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.75 erwartet. Mit 6.70 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch