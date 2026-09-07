Wegovy zeigt in Studie Wirkung bei Kindern: Novo Nordisk-Aktie im Blick

Nach einer 68-wöchigen Behandlung seien zwei von fünf Teilnehmern nicht mehr als fettleibig eingestuft worden.

Der Arzneimittelhersteller teilte am Montag mit, dass die Studie vielversprechende Ergebnisse gezeigt habe. Demnach verringerten 40,4 Prozent der adipösen Kinder im Alter von 6 bis unter 12 Jahren, die einmal wöchentlich mit Wegovy in Kombination mit einer kalorienreduzierten Diät und gesteigerter körperlicher Aktivität behandelt wurden, ihren Body-Mass-Index nach 68 Wochen auf ein Niveau, das als normalgewichtig oder übergewichtig gilt.

Damit habe die Studie ihr primäres Ziel erreicht, eine im Vergleich zum Placebo überlegene Senkung des Body Mass Index (BMI), teilte das Unternehmen mit.

Die allgemeine Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments hätten mit früheren Studien bei Kindern und Erwachsenen übereingestimmt, teilte Novo Nordisk mit.

Novo Nordisk bricht zwei Herzinsuffizienz-Studien mangels Wirksamkeit ab

Novo Nordisk hat sich entschieden, zwei Studien zur Behandlung von Herzinsuffizienz vorzeitig zu beenden. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass das Erreichen des erwarteten Ergebnisses unwahrscheinlich sei, teilte der dänische Pharmakonzern mit.

In den beiden Studien wurde Novo Nordisks experimentelles Herz-Kreislauf-Medikament Ziltivekimab untersucht. Es sollte geklärt werden, ob es zur Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz und Entzündungen eingesetzt werden kann. Die Entscheidung folgt auf eine Mitteilung des Arzneimittelherstellers von Ende Juli, wonach das Medikament in einer anderen Studie das Risiko von Herzinfarkten oder Schlaganfällen nicht senken konnte.

Die Entscheidung für den vorzeitigen Abbruch der Studien basiere auf einer Empfehlung des Datenüberwachungsausschusses, sagte eine Unternehmenssprecherin. Es habe nur eine geringe Wahrscheinlichkeit bestanden, dass die Studien zu einem anderen Ergebnis als die zuvor gescheiterte Studie führen würden, fügte sie hinzu.

Zuerst hatte das Branchenportal Endpoints News über die Nachricht berichtet.

Eine vierte Studie, die Ziltivekimab in einer akuten Phase nach einem Herzinfarkt untersucht, soll wie geplant fortgesetzt werden. Die Daten hierzu werden laut Novo Nordisk in der ersten Hälfte 2027 erwartet.

Die Novo Nordisk-Aktie zeigt sich in Kopenhagen zeitweise 0,01 Prozent höher bei 298,95 DKK.

Von Adria Calatayud

DOW JONES