CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Unternehmens auf der dbAccess European TMT Konferenz. Der Kapitalmarkttag im November könnte zum Kurstreiber werden, sofern der Tickethändler glaubwürdige Ziele bis 2030 präsentiere./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.95 €
|
Abst. Kursziel*:
75.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.98%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
11:22
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|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
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