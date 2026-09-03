Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Die einhellige Zustimmung des Aufsichtsrats zu den Plänen des Vorstands sei ein positiver Schritt, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Er stärke die Wettbewerbsfähigkeit der Wolfsburger in einer Zeit massiver Umbrüche in der Autobranche. Von der für Freitagnachmittag anberaumten Telefonkonferenz des Managements erwartet sich Asumendi weitere Einblicke./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 22:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
76.32 €
|
Abst. Kursziel*:
44.13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.44%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
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|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|DZ BANK
|25.08.26
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Aktien in diesem Artikel
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