NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Die einhellige Zustimmung des Aufsichtsrats zu den Plänen des Vorstands sei ein positiver Schritt, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Er stärke die Wettbewerbsfähigkeit der Wolfsburger in einer Zeit massiver Umbrüche in der Autobranche. Von der für Freitagnachmittag anberaumten Telefonkonferenz des Managements erwartet sich Asumendi weitere Einblicke./rob/ag/bek;