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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

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03.09.2026
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04.09.2026 07:05:06

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Die einhellige Zustimmung des Aufsichtsrats zu den Plänen des Vorstands sei ein positiver Schritt, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Er stärke die Wettbewerbsfähigkeit der Wolfsburger in einer Zeit massiver Umbrüche in der Autobranche. Von der für Freitagnachmittag anberaumten Telefonkonferenz des Managements erwartet sich Asumendi weitere Einblicke./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 22:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 22:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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44.13%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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25.08.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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