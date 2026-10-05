VINCI 98.66 CHF -0.88% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern dürfte am 22. Oktober ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent für das dritte Quartal berichten, doch der Fokus liege auf den Steuern, schrieb Elodie Rall in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.