VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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28.09.2026 10:02:19
EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in VINCI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurde das VINCI-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das VINCI-Papier 116.75 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hätte, hätte er nun 85.653 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (111.30 EUR), wäre die Investition nun 9’533.19 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.67 Prozent abgenommen.
VINCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61.80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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