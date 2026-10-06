|KI statt Dividende
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06.10.2026 20:56:00
Zalando-Aktie: Dividende bleibt weiterhin aus - "Lifestyle-KI" geplant
Der Online-Händler Zalando will weiterhin keine Dividende ausschütten.
Beim Thema "Künstliche Intelligenz" zeigt sich der Manager optimistisch. Zalando baue gerade an einer "Lifestyle-KI". Zur Sorge, KI-Agenten könnten Händler überflüssig machen, sagte Gentz: "Ich glaube nicht, dass Agenten den Einkauf von Mode und Lifestyle ganz übernehmen." Kleidung sei emotional und individuell, anders als etwa Waschmittel.
/he/edh
BERLIN (awp international)
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