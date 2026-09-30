September 2026: Die Expertenmeinungen zur VINCI-Aktie

Die VINCI-Aktie wurde im September 2026 von 7 Experten analysiert.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von VINCI mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 144,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 35,50 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der VINCI-Aktie von 108,50 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 142,00 EUR 30,88 23.09.2026 Jefferies & Company Inc. 142,00 EUR 30,88 17.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 145,00 EUR 33,64 08.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 142,00 EUR 30,88 08.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 143,00 EUR 31,80 04.09.2026 Jefferies & Company Inc. 142,00 EUR 30,88 02.09.2026 Barclays Capital 152,00 EUR 40,09 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch