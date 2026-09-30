VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Die Expertenmeinungen zur VINCI-Aktie
Was VINCI-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Die VINCI-Aktie wurde im September 2026 von 7 Experten analysiert.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von VINCI mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 144,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 35,50 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der VINCI-Aktie von 108,50 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|142,00 EUR
|30,88
|23.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|142,00 EUR
|30,88
|17.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|145,00 EUR
|33,64
|08.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|142,00 EUR
|30,88
|08.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|143,00 EUR
|31,80
|04.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|142,00 EUR
|30,88
|02.09.2026
|Barclays Capital
|152,00 EUR
|40,09
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|VINCI Buy
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|08.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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VINCI am 30.09.2026
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