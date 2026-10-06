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Sparmassnahmen 06.10.2026 20:58:00

DEUTZ greift offenbar zum Rotstift: Hunderte Jobs wackeln - so reagiert die Aktie

DEUTZ greift offenbar zum Rotstift: Hunderte Jobs wackeln - so reagiert die Aktie

Der Motorenbauer DEUTZ will einem Pressebericht zufolge mehrere Hundert Arbeitsplätze streichen.

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Etwa 100 der laut Insidern angepeilten insgesamt 400 Stellen seien schon im Abbau oder bereits abgebaut worden, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstagabend. Ein weiterer möglicher Wegfall von 300 Arbeitsplätzen sei am Dienstag intern abgestimmt worden. Besonders betroffen ist dem Bericht zufolge das Geschäft mit kleinen Motoren. Der Konzern habe sich auf Anfrage nicht zu dem Vorgang äussern wollen. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt der MDAX-Konzern DEUTZ weltweit rund 6'000 Mitarbeiter.

/he/edh

KÖLN (awp international)

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Bildquelle: DEUTZ AG
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