DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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06.10.2026 20:58:00
DEUTZ greift offenbar zum Rotstift: Hunderte Jobs wackeln - so reagiert die Aktie
Der Motorenbauer DEUTZ will einem Pressebericht zufolge mehrere Hundert Arbeitsplätze streichen.
MDAX-Konzern DEUTZ weltweit rund 6'000 Mitarbeiter.
/he/edh
KÖLN (awp international)
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Bildquelle: DEUTZ AG
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