VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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05.10.2026 10:02:19
EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in VINCI eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das VINCI-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 101.58 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.984 VINCI-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105.14 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Anteils am 02.10.2026 auf 106.80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.14 Prozent zugenommen.
VINCI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59.30 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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