Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3700 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Vergleichsdaten aus dem Vorjahr sollten den Quartals- und Halbjahreszahlen des Konsumgüterherstellers am 28. Juli helfen, schrieb David Hayes am Montag in seinem Ausblick. Er sieht aber weiter Risiken für die mittelfristigen Margen- und Volumenziele./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
46.33 £
|
Abst. Kursziel*:
-17.97%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
46.27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.87%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
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