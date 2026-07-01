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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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06.07.2026 13:04:08

Unilever Underperform

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3700 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Vergleichsdaten aus dem Vorjahr sollten den Quartals- und Halbjahreszahlen des Konsumgüterherstellers am 28. Juli helfen, schrieb David Hayes am Montag in seinem Ausblick. Er sieht aber weiter Risiken für die mittelfristigen Margen- und Volumenziele./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
38.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
46.33 £ 		Abst. Kursziel*:
-17.97%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
46.27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.87%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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