Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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07.08.2026 09:28:12
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Start zu
Der STOXX 50 hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.33 Prozent fester bei 5’525.63 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.034 Prozent auf 5’509.13 Punkte an der Kurstafel, nach 5’507.27 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’527.95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5’509.13 Einheiten.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.39 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 07.07.2026, den Wert von 5’421.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’113.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’467.40 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.47 Prozent aufwärts. Bei 4’674.85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2.62 Prozent auf 175.46 EUR), Roche (+ 1.81 Prozent auf 371.30 CHF), AstraZeneca (+ 1.44 Prozent auf 120.21 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.40 Prozent auf 88.72 GBP) und Siemens (+ 1.12 Prozent auf 276.15 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.91 Prozent auf 507.40 EUR), Allianz (-1.09 Prozent auf 435.90 EUR), Unilever (-0.51 Prozent auf 46.85 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.46 Prozent auf 81.94 CHF) und Enel (-0.45 Prozent auf 9.95 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 751’945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 564.946 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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