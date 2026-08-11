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STOXX 50 im Fokus 11.08.2026 09:28:20

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start stärker

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start stärker

So bewegt sich der STOXX 50 heute.

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Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.24 Prozent höher bei 5’554.54 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.058 Prozent auf 5’544.22 Punkte an der Kurstafel, nach 5’541.01 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5’556.32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’544.22 Punkten lag.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 5’374.81 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 5’074.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4’482.77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.05 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5’559.41 Punkte. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1.43 Prozent auf 5.32 GBP), Rheinmetall (+ 0.96 Prozent auf 1’153.20 EUR), Siemens Energy (+ 0.96 Prozent auf 156.08 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.96 Prozent auf 33.30 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0.53 Prozent auf 28.25 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Airbus SE (-0.79 Prozent auf 212.85 EUR), Rolls-Royce (-0.66 Prozent auf 15.30 GBP), GSK (-0.47 Prozent auf 19.19 GBP), Unilever (-0.39 Prozent auf 46.19 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.39 Prozent auf 515.20 EUR) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 894’763 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 577.742 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.85 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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