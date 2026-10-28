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28.10.2026 10:35:17
Unilever Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4600 Pence auf "Sector Perform" belassen. Insgesamt habe der Konzern zufriedenstellend abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch. Der guten Entwicklung in den Schwellenländern und im Konsumgütergeschäft stehe aber die Schwäche in den entwickelten Märkten sowie im Lebensmittelbereich gegenüber./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sector Perform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
46.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
47.94 £
|
Abst. Kursziel*:
-4.04%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
48.04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.24%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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