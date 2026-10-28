Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das organische Wachstum liege über dem Konsens, aber die tatsächliche Erwartung dürfte noch etwas höher gelegen haben, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. In den Industrieländern habe Unilever zudem enttäuscht. Unter dem Strich werte sie die Aussagen negativ - trotz des angehobenen Ausblicks./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.94 £
|
Abst. Kursziel*:
18.91%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48.04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.65%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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|Unilever PLC
|53.43
|-0.17%
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