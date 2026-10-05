NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Obendrein steht die Aktie des Lebensmittelherstellers auf der "Analyst Focus List" der US-Bank und erhielt im September, in einem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen, zudem den Status "Positive Catalyst Watch". Sie rechne für das dritte Quartal mit einem Mengenwachstum von 2,9 Prozent und liege damit über dem Bloomberg-Konsens von 2,4 Prozent, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die Preisgestaltung zu einem wesentlichen Wachstumstreiber geworden sein. Das flächenbereinigtes Wachstum sieht die Analystin daher bei 5 Prozent./ck/gl;