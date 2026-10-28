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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

53.43
CHF
-0.09
CHF
-0.17 %
15:41:21
BRXC
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28.10.2026 10:37:54

Unilever Outperform

Unilever
53.43 CHF -0.17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen und der angehobene Jahresausblick des Konsumgüterkonzerns unterstrichen die Logik der für 2027 geplanten Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Denn das überraschend hohe organische Umsatzwachstum auf Konzernebene kaschiere dessen anhaltende Wachstumsschwäche./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:37 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
58.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
47.94 £ 		Abst. Kursziel*:
21.00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
48.04 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
20.75%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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