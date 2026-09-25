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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

53.98
CHF
1.08
CHF
2.04 %
11:45:01
SWX
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28.09.2026 10:47:10

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

DHL Group
54.12 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group von 54,50 auf 59,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu hob am Samstag seine Schätzungen für die Bonner an und sieht sich beim operativen Ergebnis für 2026 und 2027 nun etwa zwei Prozent über dem Konsens. Er hob die aktuell starke Dynamik im Express-Geschäft hervor. Der Rückenwind der Nahost-Krise werde sich allerdings 2027 so wohl nicht wiederholen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
59.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
57.24 € 		Abst. Kursziel*:
3.95%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
57.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.84%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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