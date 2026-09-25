DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group von 54,50 auf 59,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu hob am Samstag seine Schätzungen für die Bonner an und sieht sich beim operativen Ergebnis für 2026 und 2027 nun etwa zwei Prozent über dem Konsens. Er hob die aktuell starke Dynamik im Express-Geschäft hervor. Der Rückenwind der Nahost-Krise werde sich allerdings 2027 so wohl nicht wiederholen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
59.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
57.24 €
|
Abst. Kursziel*:
3.95%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
57.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.84%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|53.96
|2.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:47
|
UBS AG
DHL Group Neutral
|10:45
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|10:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ströer Buy
|10:44
|
UBS AG
Infineon Neutral
|10:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Bilfinger Hold
|10:43
|
Jefferies & Company Inc.
Brenntag Hold
|10:42
|
JP Morgan Chase & Co.
RWE Overweight