K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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K+S Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 11,40 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Bray passte seine Schätzungen am Montag an kurzfristig höhere Kali-Preiserwartungen und die Übernahme des Salzgeschäfts von Qemetica an. Es sei allerdings vielleicht der "letzte Tanz", denn 2027 sieht er ein steigendes Kali-Angebot und ist skeptisch hinsichtlich des operativen Ergebniskonsenses für 2028./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
15.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.02%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
15.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.51%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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