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28.09.2026 11:54:49

K+S Sell

K+S
14.71 CHF 0.07%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 11,40 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Bray passte seine Schätzungen am Montag an kurzfristig höhere Kali-Preiserwartungen und die Übernahme des Salzgeschäfts von Qemetica an. Es sei allerdings vielleicht der "letzte Tanz", denn 2027 sieht er ein steigendes Kali-Angebot und ist skeptisch hinsichtlich des operativen Ergebniskonsenses für 2028./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: K+S AG Sell
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
15.48 € 		Abst. Kursziel*:
-16.02%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
15.57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.51%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
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11:54 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.26 K+S Kaufen DZ BANK
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