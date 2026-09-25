Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht mit Blick auf die Zahlen am 10. November kaum Überraschungspotenzial, wie er am Freitag schrieb. Infineon seien mit ihrem Geschäftsjahresende im September dann auch die ersten mit einem Ausblick auf 2027. Der Tenor dürfte allerdings positiv bleiben./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
56.33 €
|
Abst. Kursziel*:
13.62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
56.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.72%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
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10:02
|DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
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09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
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25.09.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
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|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
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|UBS AG
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|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|53.03
|-2.19%
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|10:47
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Jefferies & Company Inc.
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|10:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ströer Buy
|10:44
|
UBS AG
Infineon Neutral
|10:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Bilfinger Hold
|10:43
|
Jefferies & Company Inc.
Brenntag Hold
|10:42
|
JP Morgan Chase & Co.
RWE Overweight