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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

53.20
CHF
-1.02
CHF
-1.88 %
11:56:42
SWX
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28.09.2026 10:44:32

Infineon Neutral

Infineon
53.20 CHF -2.23%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht mit Blick auf die Zahlen am 10. November kaum Überraschungspotenzial, wie er am Freitag schrieb. Infineon seien mit ihrem Geschäftsjahresende im September dann auch die ersten mit einem Ausblick auf 2027. Der Tenor dürfte allerdings positiv bleiben./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
56.33 € 		Abst. Kursziel*:
13.62%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
56.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.72%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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