Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln

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Der Goldpreis wertet am Montagmittag um -3,23 Prozent auf 4.148,89 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.287,25 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -4,73 Prozent auf 61,27 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 64,31 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.782,00 US-Dollar) geht es um -2,47 Prozent auf 1.738,00 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Palladiumpreis um -3,58 Prozent auf 1.224,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.270,00 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 4,08 Prozent auf 108,58 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 104,32 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 13:14 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 4,12 Prozent stärker bei 96,22 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 92,41 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,79 US-Dollar) geht es um 0,36 Prozent auf 2,80 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Kakaopreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4.205,00 Britische Pfund) geht es um 0,14 Prozent auf 4.211,00 Britische Pfund nach oben.

Derweil notiert der Maispreis bei 5,23 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (5,28 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,09 Prozent.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 13,19 US-Dollar am Vortag auf 12,98 US-Dollar nach unten (--1,59 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -2,14 Prozent auf 365,90 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 373,90 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,01 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 1,14 Prozent auf 0,18 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,18 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:07 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,32 Prozent auf 3,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,20 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 4,49 Prozent auf 129,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 123,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 12:53 Uhr fällt der Kohlepreis um -0,33 Prozent auf 137,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 137,95 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch