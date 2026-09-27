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28.09.2026 11:55:15
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Redmonder wollten den KI-Agenten Copilot bei Wissensarbeitern als Eingangstür zu Produktivität und KI-Nutzung etablieren, schrieb Samik Chatterjee am Freitag./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 625.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 516.17
|
Abst. Kursziel*:
21.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 516.06
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.11%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Microsoft Corp.
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25.09.26
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25.09.26
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25.09.26
|Künstliche Intelligenz: Bill Gates warnt vor einer Milliarde Todesfällen durch KI (Spiegel Online)
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25.09.26
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25.09.26
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Freitagmittag (finanzen.ch)
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25.09.26
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