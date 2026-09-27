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28.09.2026 11:55:15

Microsoft Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Redmonder wollten den KI-Agenten Copilot bei Wissensarbeitern als Eingangstür zu Produktivität und KI-Nutzung etablieren, schrieb Samik Chatterjee am Freitag./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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