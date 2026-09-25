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Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

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28.09.2026 10:44:59

Ströer SECo Buy

Ströer
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy"belassen. Das Geschäft mit Außenwerbung laufe solide, schrieb Anna Patrice am Freitag nach der German Corporate Conference in München. Abseits des Kerngeschäfts laufe es allerdings schwach./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37.08 € 		Abst. Kursziel*:
40.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.86%
Analyst Name::
Anna Patrice 		KGV*:
-
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10:44 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Ströer Equal Weight Barclays Capital
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