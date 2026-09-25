Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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28.09.2026 10:44:59
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy"belassen. Das Geschäft mit Außenwerbung laufe solide, schrieb Anna Patrice am Freitag nach der German Corporate Conference in München. Abseits des Kerngeschäfts laufe es allerdings schwach./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.08 €
|
Abst. Kursziel*:
40.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.86%
|
Analyst Name::
Anna Patrice
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|10:44
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Buy
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|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
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|13.08.26
|Ströer Market-Perform
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|29.07.26
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|21.05.26
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