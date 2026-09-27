Microsoft 426.56 CHF 0.01% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill ist optimistisch hinsichtlich des neuen KI-Agenten Copilot als zunächst primären Wachstumstreiber, wie er am Samstag schrieb. Die positive Einschätzung von Microsoft 365 werde dadurch untermauert./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.