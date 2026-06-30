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30.06.2026 13:56:48

Unilever Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Unilever mit einem fairen Aktienwert von 5250 Pence auf "Kaufen" belassen. Entscheidend sei, dass die bereits erfolgte Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts und die vereinbarte Trennung von der Nahrungsmittelsparte den Übergang zu einem dynamischen Haushalts- und Körperpflege-Unternehmen beschleunige, schrieb Axel Herlinghaus am Dienstag. Dies sei im derzeitigen Aktienkurs noch immer nicht angemessen abgebildet./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Kaufen
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Unilever PLC 		Analyst:
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