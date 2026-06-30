Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Unilever mit einem fairen Aktienwert von 5250 Pence auf "Kaufen" belassen. Entscheidend sei, dass die bereits erfolgte Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts und die vereinbarte Trennung von der Nahrungsmittelsparte den Übergang zu einem dynamischen Haushalts- und Körperpflege-Unternehmen beschleunige, schrieb Axel Herlinghaus am Dienstag. Dies sei im derzeitigen Aktienkurs noch immer nicht angemessen abgebildet./rob/edh/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Kaufen
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
45.44 £
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45.55 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
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