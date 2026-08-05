Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Unilever-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Unilever-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37.85 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 26.421 Unilever-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 1’254.62 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 47.49 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25.46 Prozent.
Der Marktwert von Unilever betrug jüngst 102.68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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