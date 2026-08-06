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Marktbericht 06.08.2026 12:26:13

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 verzeichnet am Donnerstag Kursanstiege.

RELX
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Am Donnerstag erhöht sich der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0.47 Prozent auf 5’525.79 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.033 Prozent auf 5’501.96 Punkte an der Kurstafel, nach 5’500.17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’501.96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’528.70 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1.39 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 06.07.2026, mit 5’457.53 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 5’173.34 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 06.08.2025, mit 4’419.39 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.47 Prozent. Bei 5’529.45 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 6.05 Prozent auf 29.08 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.28 Prozent auf 6.82 EUR), Siemens Energy (+ 1.70 Prozent auf 153.42 EUR), Allianz (+ 1.35 Prozent auf 442.50 EUR) und HSBC (+ 1.34 Prozent auf 15.31 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens (-5.61 Prozent auf 269.90 EUR), RELX (-2.69 Prozent auf 26.42 GBP), Zurich Insurance (-2.27 Prozent auf 593.40 CHF), Unilever (-0.88 Prozent auf 47.32 GBP) und Richemont (-0.43 Prozent auf 196.25 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4’422’814 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 567.567 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.55 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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