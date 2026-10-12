Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Höhere Zinsen und günstigere Wechselkurse bedeuteten unter dem Strich geringere Schätzungen für das laufende Jahr, aber höhere Annahmen für das kommende, schrieb Tom Sykes in einem Ausblick am Montag. Das Wachstum des Konsumgüterherstellers auf vergleichbarer Basis dürfte im dritten Quartal sowohl von den Preisen als auch von den Volumina profitiert haben./bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46.99 £
|
Abst. Kursziel*:
9.59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47.10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.35%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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