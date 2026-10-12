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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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12.10.2026 12:11:56

Unilever Hold

Unilever
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Höhere Zinsen und günstigere Wechselkurse bedeuteten unter dem Strich geringere Schätzungen für das laufende Jahr, aber höhere Annahmen für das kommende, schrieb Tom Sykes in einem Ausblick am Montag. Das Wachstum des Konsumgüterherstellers auf vergleichbarer Basis dürfte im dritten Quartal sowohl von den Preisen als auch von den Volumina profitiert haben./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
46.99 £ 		Abst. Kursziel*:
9.59%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
47.10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
9.35%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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