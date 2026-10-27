UBS 38.40 CHF -1.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 50 Franken auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seien solide, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch nach dem Zwischenbericht der Bank. Die Anlagestory lebe vom Potenzial im Wealth Management in Asien, nachdem nun Klarheit hinsichtlich der Kapitalanforderungen herrsche./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.