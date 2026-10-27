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28.10.2026 11:08:59

UBS Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 50 Franken auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seien solide, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch nach dem Zwischenbericht der Bank. Die Anlagestory lebe vom Potenzial im Wealth Management in Asien, nachdem nun Klarheit hinsichtlich der Kapitalanforderungen herrsche./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Overweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
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Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
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