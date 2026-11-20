Der SPI fällt im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.55 Prozent auf 20’615.27 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.636 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0.127 Prozent schwächer bei 20’702.03 Punkten, nach 20’728.29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20’702.03 Punkte, das Tagestief hingegen 20’524.36 Zähler.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 3.34 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der SPI bei 20’399.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’199.27 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 17’253.92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13.01 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21’440.74 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell GAM (+ 4.65 Prozent auf 0.05 CHF), BioVersys (+ 3.56 Prozent auf 23.30 CHF), Barry Callebaut (+ 1.97 Prozent auf 1’241.00 CHF), PolyPeptide (+ 1.92 Prozent auf 42.50 CHF) und Nestlé (+ 1.53 Prozent auf 85.74 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen WISeQey (-7.48 Prozent auf 5.44 USD), ams-OSRAM (-7.48 Prozent auf 12.74 CHF), Xlife Sciences (-6.23 Prozent auf 7.22 CHF), ASMALLWORLD (-6.11 Prozent auf 1.23 CHF) und INFICON (-5.44 Prozent auf 149.60 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’852’490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 350.436 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 8.20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch