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UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

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10.08.2026 10:48:55

UBS Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 41,50 auf 47 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an. Er rollte seine Bewertungsbasis nach vorne und schraubte den Multiplikator hoch./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Neutral
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
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10:48 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 UBS Kaufen DZ BANK
29.07.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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