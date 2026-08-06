UBS 43.74 CHF 0.87% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 41,50 auf 47 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an. Er rollte seine Bewertungsbasis nach vorne und schraubte den Multiplikator hoch./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:39 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.