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UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

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30.10.2026 13:24:15

UBS Kaufen

UBS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für UBS mit einem fairen Aktienwert von 49 Franken auf "Kaufen" belassen. Nach den guten Quartalszahlen sei die Anlagestory voll intakt, schrieb Philipp Häßler am Freitag. "Die Diskussion um die zukünftigen Kapitalanforderungen wird das wichtigste Thema bleiben. Wir gehen davon aus, dass die Lobbyarbeit der UBS erfolgreich sein wird."/rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Kaufen
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13:24 UBS Kaufen DZ BANK
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07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
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