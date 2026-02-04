UBS 35.19 CHF -5.11% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen dank höherer Erträge und strikter Kostenkontrolle übertroffen, schrieb Flora Bocahut am Mittwoch. Die Entwicklung der Netto-Neugelder sei allerdings schwächer - wie auch das Aktienrückkaufvolumen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.