UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
35.19CHF
-1.90CHF
-5.11 %
10:39:53
04.02.2026 08:39:13
UBS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen dank höherer Erträge und strikter Kostenkontrolle übertroffen, schrieb Flora Bocahut am Mittwoch. Die Entwicklung der Netto-Neugelder sei allerdings schwächer - wie auch das Aktienrückkaufvolumen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
UBS
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
34.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
39.97 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
35.19 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Flora Bocahut
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UBS
09:29
|UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen (AWP)
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Mittwochvormittag leichter (finanzen.ch)
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
09:28
|Schwacher Handel: SPI schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
08:39
|UBS macht im vierten Quartal Milliardengewinn (AWP)
03.02.26
|Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
03.02.26
|UBS-Aktie: US-Senat geht auf Konfrontationskurs (AWP)
Analysen zu UBS
|08:39
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:13
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
Aktuelle Aktienanalysen
|09:54
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Buy
|09:36
DZ BANK
Boeing Kaufen
|09:23
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|09:01
Barclays Capital
Santander Overweight
|09:00
JP Morgan Chase & Co.
Infineon Neutral
|08:57
RBC Capital Markets
Santander Sector Perform
|08:51
Goldman Sachs Group Inc.
Novartis Sell