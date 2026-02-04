Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'325 -0.4%  SPI 18'356 -0.4%  Dow 49'241 -0.3%  DAX 24'650 -0.5%  Euro 0.9173 0.1%  EStoxx50 5'978 -0.3%  Gold 5'059 2.3%  Bitcoin 59'062 0.7%  Dollar 1 0.1%  Öl 67 -0.7% 
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Swatch1225515
Top News
Givaudan-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy
Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Super Micro Computer-Aktie schnellt hoch: Umsatz und Gewinn ziehen an
UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

35.19
CHF
-1.90
CHF
-5.11 %
10:39:53
BRXC
04.02.2026 08:39:13

UBS Underweight

UBS
35.19 CHF -5.11%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen dank höherer Erträge und strikter Kostenkontrolle übertroffen, schrieb Flora Bocahut am Mittwoch. Die Entwicklung der Netto-Neugelder sei allerdings schwächer - wie auch das Aktienrückkaufvolumen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

