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20.11.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Die Aktie von UBS gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 37,37 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,7 Prozent auf 37,37 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'624 Punkten steht. Die UBS-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,06 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'804'486 UBS-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 20,52 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,40 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 USD aus. Am 28.10.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,63 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 16.30 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.98 Mrd. CHF umgesetzt.
Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,68 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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UBS am 20.11.2026
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