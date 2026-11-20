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20.11.2026 16:16:02
Verkaufsdruck beim Speicherspezialisten: So reagiert die Sandisk-Aktie am Tag des Aktiensplits
Der Wert der Depotposition bleibt gleich, doch die Stückzahl steigt: Was bedeutet der Split für Anleger, Kursziele und Gewinnschätzungen?
- Zusatzaktien landen automatisch im Depot, Handlungsbedarf besteht nicht
- Kursziele und Gewinnschätzungen gelten noch in alter Stückelung
- Zuletzt starke Geschäftszahlen
Sandisk setzt den Aktiensplit im Verhältnis 8:1 um: Die Zusatzaktien wurden gestern nach Handelsschluss ausgegeben. Ab dem heutigen Handelsbeginn notiert die Aktie auf bereinigter Basis. Für Anleger ändert sich rechnerisch nur die Stückelung, nicht der Wert der Depotposition.Die an der NASDAQ gelistete Sandisk-Aktie verliert heute zeitweise 8,58 Prozent auf 86,29 US-Dollar.
Sandisk-Aktie: Was der Split im Depot bewirkt
Der Verwaltungsrat genehmigte den Split zusammen mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal, wie Sandisk Ende Oktober 2026 mitteilte. Aktionäre erhalten sieben zusätzliche Aktien je gehaltener Aktie, der Ticker SNDK bleibt unverändert. Stichtag war der Handelsschluss am 9. November; wer vorher verkauft hat, erhält keine Zusatzaktien.
Die Zusatzaktien werden automatisch eingebucht, Bruchstücke gibt Sandisk nicht aus. Marktkapitalisierung und prozentuale Beteiligung bleiben laut Unternehmen unberührt. Für Anleger geht es damit um Technik, nicht um Substanz. Der Wert der Position hängt weiter an der Bewertung des Geschäfts.
Datacenter-Wachstum trägt die Zahlen hinter dem Split
Sandisk begründet den Split mit dem deutlich gestiegenen Kurs seit der Abspaltung von Western Digital im Februar 2025; der Aktienbesitz soll zugänglicher werden, auch für Mitarbeiter über den Aktienkaufplan. Im letzten Quartal bis 2. Oktober stieg der Umsatz auf 11,03 Milliarden US-Dollar, 378 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Datacenter-Geschäft wuchs um 61 Prozent zum Vorquartal. CEO David Goeckeler sprach von robuster und wachsender Nachfrage.
Für das Folgequartal stellt das Unternehmen 12,2 bis 12,6 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Den Non-GAAP-Gewinn je Aktie prognostiziert es auf 55,00 bis 57,00 US-Dollar vor dem Split, rechnerisch sind das rund 6,88 bis 7,13 US-Dollar je neuer Aktie. Doch ein Split allein garantiert keine Kursgewinne. Entscheidend bleibt, ob das Wachstum im Datacenter die Erwartungen weiter trägt.
Analysten rechnen noch in alter Stückelung
Das Analystenbild ist überwiegend positiv: Von 14 Analysten stufen elf mit Buy ein, drei mit Hold, keiner mit Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 2.130 US-Dollar, die Spanne reicht von 1'300 bis 3'000 US-Dollar. Alle Werte gelten für die alte Stückelung; geteilt durch acht ergibt das für das mittlere Ziel rund 266 US-Dollar.
Bernstein-Analyst Mark Newman stuft die Aktie in einer Studie vom 16. November 2026 mit Buy ein und nennt 3'000 US-Dollar als Kursziel. Mizuho Securities senkte Ende Oktober 2026 das Ziel von Vijay Rakesh bei Buy auf 1'900 US-Dollar nach zuvor 2'050 US-Dollar. Fox Advisors stufte Anfang November 2026 mit Steven Fox auf Hold ab. Vergleichbar werden die Kursziele erst nach der Umrechnung auf die neue Stückelung. Die Spanne der Einzelstimmen bleibt breit, auch bei gleicher Einstufung.
Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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