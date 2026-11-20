SLI 3025288 / CH0030252883
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20.11.2026 17:58:13
SLI-Handel aktuell: SLI verbucht letztendlich Verluste
Der SLI verzeichnete schlussendlich Verluste.
Schlussendlich notierte der SLI im SIX-Handel 1.15 Prozent tiefer bei 2’340.78 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.269 Prozent schwächer bei 2’361.67 Punkten, nach 2’368.04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2’335.52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’365.01 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 3.73 Prozent abwärts. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 2’316.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2’299.21 Punkte. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 2’023.97 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’443.50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 1.42 Prozent auf 150.00 CHF), Lindt (+ 1.40 Prozent auf 8’330.00 CHF), Swisscom (+ 1.35 Prozent auf 714.50 CHF), Nestlé (+ 1.30 Prozent auf 85.55 CHF) und Schindler (+ 0.49 Prozent auf 289.80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-5.67 Prozent auf 493.70 CHF), Richemont (-4.60 Prozent auf 169.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.22 Prozent auf 65.34 CHF), Julius Bär (-3.85 Prozent auf 65.38 CHF) und UBS (-3.75 Prozent auf 36.97 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7’074’959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 346.825 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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