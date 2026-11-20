SLI 3025288 / CH0030252883
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20.11.2026 12:26:33
Schwacher Handel: So bewegt sich der SLI am Freitagmittag
Der SLI fällt aktuell.
Um 12:08 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.63 Prozent schwächer bei 2’353.05 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.269 Prozent auf 2’361.67 Punkte an der Kurstafel, nach 2’368.04 Punkten am Vortag.
Bei 2’343.38 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’365.01 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 3.22 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der SLI bei 2’316.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’299.21 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Stand von 2’023.97 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.39 Prozent nach oben. Bei 2’443.50 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Nestlé (+ 1.53 Prozent auf 85.74 CHF), Lindt (+ 1.46 Prozent auf 8’335.00 CHF), Swisscom (+ 1.21 Prozent auf 713.50 CHF), Givaudan (+ 0.69 Prozent auf 4’082.00 CHF) und SGS SA (+ 0.63 Prozent auf 103.15 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil VAT (-4.28 Prozent auf 501.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.87 Prozent auf 65.58 CHF), Julius Bär (-2.82 Prozent auf 66.08 CHF), UBS (-2.79 Prozent auf 37.34 CHF) und Richemont (-2.12 Prozent auf 173.40 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’852’490 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 346.825 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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