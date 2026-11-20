SPI 998750 / CH0009987501
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20.11.2026 17:58:13
Schwache Performance in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
So bewegte sich der SPI letztendlich.
Der SPI sank im SIX-Handel letztendlich um 1.13 Prozent auf 20’494.43 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.636 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.127 Prozent leichter bei 20’702.03 Punkten, nach 20’728.29 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 20’702.03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’453.42 Punkten.
SPI-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 3.91 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der SPI mit 20’399.08 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der SPI auf 20’199.27 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der SPI bei 17’253.92 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.35 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21’440.74 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 7.59 Prozent auf 1.04 CHF), Schlatter Industries (+ 5.15 Prozent auf 20.40 CHF), Adval Tech (+ 4.76 Prozent auf 44.00 CHF), GAM (+ 4.65 Prozent auf 0.05 CHF) und Orell Fuessli (+ 2.85 Prozent auf 144.50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen WISeQey (-10.48 Prozent auf 4.87 USD), ams-OSRAM (-8.86 Prozent auf 12.55 CHF), Comet (-7.88 Prozent auf 278.20 CHF), Sensirion (-7.66 Prozent auf 73.50 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7.27 Prozent auf 5.10 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’074’959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 350.436 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SPI-Werte
Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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