SPI 998750 / CH0009987501
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20.11.2026 15:58:17
Schwacher Handel in Zürich: SPI verliert
Der SPI bewegt sich heute im Minus.
Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.83 Prozent leichter bei 20’556.20 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.636 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.127 Prozent auf 20’702.03 Punkte an der Kurstafel, nach 20’728.29 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20’702.03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 20’477.26 Einheiten.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 3.62 Prozent zurück. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 20’399.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’199.27 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 17’253.92 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.68 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell SHL Telemedicine (+ 3.95 Prozent auf 1.00 CHF), Orell Fuessli (+ 2.85 Prozent auf 144.50 CHF), COLTENE (+ 2.12 Prozent auf 48.10 CHF), Schweizerische Nationalbank (+ 2.01 Prozent auf 3’050.00 CHF) und PolyPeptide (+ 1.92 Prozent auf 42.50 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ams-OSRAM (-8.21 Prozent auf 12.64 CHF), Comet (-6.42 Prozent auf 282.60 CHF), INFICON (-6.32 Prozent auf 148.20 CHF), ASMALLWORLD (-6.11 Prozent auf 1.23 CHF) und Sensirion (-5.65 Prozent auf 75.10 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3’612’900 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 350.436 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Werte
Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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