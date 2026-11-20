SACRAMENTO (awp international) - Der Chip-Riese NVIDIA gerät mit einer neuen Untersuchung in Kalifornien zu den angeblichen China-Verstrickungen von Ex-Chef Jensen Huang stärker unter Druck. Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaats, Rob Bonta, liess dem Konzern einen Fragenkatalog zustellen. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob leistungsstarke NVIDIA-Chips oder vertrauliche Informationen nach China gegangen seien, teilte Bonta mit. Die Ermittlungsbehörden versenden solche offiziellen Dokumente mit Fragen, um festzustellen, ob möglicherweise gegen Gesetze verstossen wurde.

NVIDIA unter Verdacht: Ermittlungen zu China-Geschäften

Bonta will laut seiner Ankündigung auch klären, ob NVIDIA seine Anleger und die Öffentlichkeit falsch informiert habe. Das Verhalten von NVIDIA lasse die Alarmglocken schrillen, erklärte er bereits jetzt. Von dem Konzern gab es zunächst keine Reaktion auf Bontas Vorstoss.

NVIDIA-Chips sind für den Ausbau Künstlicher Intelligenz entscheidend. Das Unternehmen hat seinen Sitz im kalifornischen Silicon Valley.

Ex-Chef Jensen Huang und mögliche China-Verbindungen im Fokus

Huang trat vergangene Woche zurück, nachdem mindestens zwei aussereheliche Affären bekanntgeworden waren. Bei einer der Geliebten, einer Managerin des damaligen NVIDIA-Kunden Megaspeed, haben US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war. Die andere ist Berichten zufolge eine Top-Managerin von NVIDIA, die Huang unterstellt war.

Inzwischen stehen aber auch immer mehr Fragen zu möglichen Lieferungen leistungsstarker NVIDIA-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten im Raum. Auch Megaspeed wird von US-Behörden verdächtigt, da mitgemischt zu haben. US-Finanzminister Scott Bessent forderte NVIDIA auf, schnell aufzuklären, wer im Unternehmen wann was wusste. Für Dezember wurde Huang auch in Kongressausschüssen vorgeladen.

NVIDIA-Aktie nachbörslich weiter unter Druck

Die NVIDIA-Aktie verliert nachbörslich an der NASDAQ 0,88 Prozent auf 144,69 US-Dollar, nachdem sie im Donnerstagshandel 3,30 Prozent auf 145,98 US-Dollar eingebüsst hatte.