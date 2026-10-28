UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Schweizer Großbank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Die Erträge entsprächen weitgehend den Schätzungen, fielen bei der globalen Vermögensverwaltung aber enttäuschend aus. Der Ausblick deute für das Schlussquartal auf eine saisontypische Abschwächung der Transaktionsvolumina sowie eine hohe Vorjahreshürde für die Bruttomargen hin. Die Aussagen zum Zinsüberschuss beinhalteten indes etwas Überraschungspotenzial./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Outperform
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
44.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
41.83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
38.12 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
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