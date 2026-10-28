NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Schweizer Großbank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Die Erträge entsprächen weitgehend den Schätzungen, fielen bei der globalen Vermögensverwaltung aber enttäuschend aus. Der Ausblick deute für das Schlussquartal auf eine saisontypische Abschwächung der Transaktionsvolumina sowie eine hohe Vorjahreshürde für die Bruttomargen hin. Die Aussagen zum Zinsüberschuss beinhalteten indes etwas Überraschungspotenzial./rob/gl/ag;