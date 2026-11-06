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06.11.2026 11:17:47

UBS Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 44 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach der Integration der Credit Suisse stehe bei der Großbank jetzt Beschleunigung auf dem Plan, schrieb Anke Reingen in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie geht davon aus, dass der Schwerpunkt der nächsten Phase darauf liegen wird, die bestehenden Rahmenbedingungen besser zu nutzen. Die Expertin erwartet einen weiteren Anstieg der Aktienrendite./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
39.51 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
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