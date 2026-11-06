NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 44 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach der Integration der Credit Suisse stehe bei der Großbank jetzt Beschleunigung auf dem Plan, schrieb Anke Reingen in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie geht davon aus, dass der Schwerpunkt der nächsten Phase darauf liegen wird, die bestehenden Rahmenbedingungen besser zu nutzen. Die Expertin erwartet einen weiteren Anstieg der Aktienrendite./rob/tih/ag;