UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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UBS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach einem Auftritt des Finanzchefs auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Die Diskussion habe sich auf das geopolitische Umfeld und das Kundenverhalten konzentriert, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Todd Tuckner habe betont, dass Kunden weiterhin aktiv seien, aber vorsichtiger zu Werke gingen. Die Rahmenbedingungen blieben für den UBS-Bereich Global Markets günstig, müssten aber weiter beobachtet werden./rob/tih/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Underweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
33.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
32.73 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
30.04 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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