Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.81 Prozent tiefer bei 2’348.82 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.269 Prozent tiefer bei 2’361.67 Punkten, nach 2’368.04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’337.40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’365.01 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 3.40 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Wert von 2’316.31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der SLI auf 2’299.21 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2’023.97 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.20 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’443.50 Punkte. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1.42 Prozent auf 715.00 CHF), Nestlé (+ 1.16 Prozent auf 85.43 CHF), Amrize (+ 0.74 Prozent auf 34.09 CHF), Novartis (+ 0.66 Prozent auf 128.08 CHF) und Schindler (+ 0.62 Prozent auf 290.20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-5.16 Prozent auf 496.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.93 Prozent auf 65.54 CHF), Richemont (-3.13 Prozent auf 171.60 CHF), UBS (-2.71 Prozent auf 37.37 CHF) und Julius Bär (-2.56 Prozent auf 66.26 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3’612’900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 346.825 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch