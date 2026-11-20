Frühe Gewinne schmolzen schon am ersten Handelstag ab

Sperrfristen könnten zusätzliche Aktien in den Markt bringen

Hohes Wachstum trifft auf enorme Rechenzusagen

Die Anthropic-Aktie geht voraussichtlich mit Abschlägen in den zweiten Handelstag. Nach dem gestrigen Börsendebüt notiert das Papier vorbörslich an der NASDAQ bei 91,19 US-Dollar, ein Minus von 6,13 Prozent. Eine Fortsetzung der Käufe zeichnet sich damit nicht unbedingt ab.

Anthropic-Aktie gibt frühe Gewinne wieder ab

Die Aktie eröffnete am ersten Handelstag bei 111,50 US-Dollar und damit klar über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Die Aktie stieg bis auf 115 US-Dollar, ging aber bei 97,17 US-Dollar aus dem Handel. Das Papier gab im Handelsverlauf also einen Grossteil der frühen Gewinne ab. Gegenüber dem Ausgabepreis blieb ein Plus von 17,07 Prozent.

Der Rückgang geht laut Reuters auf Gewinnmitnahmen zurück, zugleich gaben die grossen Indizes nach. Der Dow Jones verlor am Donnerstag 2,19 Prozent, der S&P 500 2,02 Prozent. Nach Handelsschluss gab die Aktie weiter nach. Für den zweiten Handelstag spricht wenig für eine blosse Fortsetzung der Käufe.

Grosses Angebot und mögliche Freigaben belasten

Der Börsengang war laut Anthropic mit 81,3 Milliarden US-Dollar Emissionsvolumen der grösste der Geschichte. Den Ausgabepreis setzte das Unternehmen oberhalb der Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar fest. Zusätzlich beteiligten sich Technologiekonzerne wie NVIDIA, Microsoft und Alphabet an einer Privatplatzierung zu diesem Preis. Der gesamte Erlös vor Handelsstart betrug 107,3 Milliarden US-Dollar.

Mit dem Börsengang wächst auch die Zahl der Aktien, die später auf den Markt kommen könnten. Anthropic nennt im Börsenprospekt rund 15,5 Milliarden Aktien einschliesslich wandelbarer Papiere mit Sperrfristen. Davon können 3,6 Milliarden vorzeitig frei werden, ein Teil schon ab dem ersten Handelstag. Das handelbare Angebot kann nach dem Debüt also wachsen, und wie stark, hängt davon ab, wer die vorzeitige Freigabe nutzt.

Wachstum trifft bei Anthropic auf hohe Rechenzusagen

Anthropic setzte laut Börsenprospekt in den ersten neun Monaten 2026 33,2 Milliarden US-Dollar um, nach gut 2,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum hat jedoch einen Preis. Im dritten Quartal 2026 rutschte das operative Ergebnis auf minus 567 Millionen US-Dollar, nach plus 974 Millionen im zweiten Quartal. Als Grund nennt das Unternehmen kurzfristig eingekaufte Rechenleistung für 5 Milliarden US-Dollar. Ob der Ausschlag ein Einzelfall bleibt, sollen erst die ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen zeigen.

Laut Prospekt stehen dem vertragliche Zahlungszusagen von rund 901 Milliarden US-Dollar gegenüber, fast nur für Rechenleistung und Infrastruktur. Barmittel und kurzfristige Anlagen beliefen sich Ende September 2026 auf knapp 132 Milliarden US-Dollar, noch vor den Emissionserlösen. Die Zusagen übersteigen die liquiden Mittel damit deutlich. Patrick Walravens von Citizens vergab gestern vor Handelsstart Market Outperform bei einem Kursziel von 125 US-Dollar. Ben Reitzes von Melius Research vergab Buy mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf Sicht von zwei Jahren. Wachstum und Kostenlast stehen sich damit gegenüber, und die Kursziele stammen aus der Zeit vor dem Handelsstart.

Was das für Anleger bedeutet

Für kurzfristig orientierte Anleger bleibt die Lage damit unübersichtlich. Das Papier hat zwar auch vorbörslich noch einen deutlichen Abstand zum Ausgabepreis von 83 US-Dollar, doch die Kursspanne zwischen 115 und gut 92 US-Dollar innerhalb weniger Stunden zeigt, wie stark die Aktie schwankt. Bei grossen Börsengängen pendelt sich der Kurs oft erst nach einigen Wochen ein, wenn das erste Interesse abflaut und sich ein breiterer Kreis von Investoren eine Meinung gebildet hat. Wer jetzt einsteigen will, sollte daher mit starken Ausschlägen in beide Richtungen rechnen. Eine gestaffelte Positionierung statt eines einzigen Kaufzeitpunkts kann das Risiko eines ungünstigen Einstiegs verringern.

Ein wichtiger Faktor für die kommenden Wochen sind die möglichen vorzeitigen Freigaben. Wenn ein Teil der 3,6 Milliarden Aktien früher handelbar wird, wächst das Angebot. Das kann den Kurs belasten, vor allem wenn frühe Investoren ihre Gewinne sichern wollen. Anleger sollten daher beobachten, wer von den Freigaben Gebrauch macht und wann die regulären Sperrfristen auslaufen. Diese Termine dürften für Kursbewegungen sorgen, die wenig mit der operativen Entwicklung des Unternehmens zu tun haben.

Langfristig orientierte Anleger stehen vor einer grundsätzlicheren Abwägung. Dem aussergewöhnlichen Umsatzwachstum stehen Zahlungszusagen von rund 901 Milliarden US-Dollar gegenüber, die das Unternehmen über Jahre binden. Ob Anthropic diese Lasten aus dem laufenden Geschäft tragen kann, ohne die Profitabilität dauerhaft zu gefährden, ist die zentrale Frage hinter jeder Bewertung.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

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