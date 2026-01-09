Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

38.19
CHF
0.34
CHF
0.90 %
09.01.2026
BRXC
12.01.2026 07:44:13

UBS Underweight

UBS
38.19 CHF 0.90%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 30 auf 34 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analystin Flora Bocahut gab am Sonntag einen Ausblick auf die Zahlen des vierten Quartals. Sie erhöhte ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren bis 2027 um bis zu 1 Prozent. Dies begründete sie mit einem positiven Effekt des Börsenumfelds auf das verwaltete Vermögen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 21:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Underweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
34.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
40.72 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
38.19 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

