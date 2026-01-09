LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 30 auf 34 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analystin Flora Bocahut gab am Sonntag einen Ausblick auf die Zahlen des vierten Quartals. Sie erhöhte ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren bis 2027 um bis zu 1 Prozent. Dies begründete sie mit einem positiven Effekt des Börsenumfelds auf das verwaltete Vermögen./rob/tih/ag;